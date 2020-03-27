勞動力發展署中彰投分署青年節前夕傳授「就業三要」，力挺青年快速找到工作。（盧金足攝）

勞動力發展署中彰投分署去年協助超過2萬人次青年成功就業，為降低疫情影響協助青年就業，青年節前夕傳授「就業三要」來力挺青年，包括一「要」有方向，二「要」有技術，三「要」懂得善用資源，並集結分署各項資源助青年功力飛升，實踐理想，為自己驕傲。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，近期因疫情影響，各大專校院多取消或延後往年畢業前所辦理校園徵才等活動，該分署作為青年強力後盾，為協助青年勇於挑戰做自己，特別盤點青年職涯需求，集結分署所提供職涯一條龍各項服務，傳授青年多運用「就業三要」，為自己職涯人生開啟新篇章。

「就業三要」分別為：

一「要」有方向

知道自己想要什麼？具備什麼條件？大環境趨勢為何？所謂知己知彼，才能百戰百勝，中彰投分署各就業中心均配置有具全球職涯發展師證照的專業人員，可提供深度職涯諮詢，協助青年職涯探索，掌握個人興趣及優勢；另同步辦理就業促進課程，讓青年輕鬆掌握各行各業資訊。

二「要」有技術

分署辦理「產學訓合作訓練計畫」，幫助青年一次取得四合一的學歷、技術、證照與工作；也提供整合事業單位及技職體系資源的「雙軌訓練旗艦計畫」，讓青年在學時即獲得工作經驗，二計畫近期都將開始招生；對於已出社會的青年，則提供以工作崗位訓練補助的「青年就業旗艦計畫」。

目前已有1367個職缺可選擇，另5月起也即將開辦輔以職場體驗實習模式的「青年職訓專班」計6班，提供187個訓練名額，青年也可瀏覽台灣就業通網站，查詢全國開辦各項職業訓練。

三「要」懂得善用資源

例如分署提供「履歷健診」、「青年職得好評」服務，可助青年打造個人專屬工作卡；「跨域就業津貼」可補貼想離家打拼青年搬家費、房租或交通費，降低跨區就業障礙；又針對想創業青年，創客基地提供師資與平台，是青年創客創意激盪與交流的最佳場域；「微型創業鳳凰貸款」可提供創業輔導及貸款利息補貼，青年朋友可善加運用。

(中時 )