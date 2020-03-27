林凡、宮天平、段旭明以及岑寧兒近日上《音樂萬萬歲 4》，香港創作女歌手岑寧兒在台灣已經紮根十年，十年前登上該節目時仍是合聲班底，「我剛剛走進攝影棚時，就覺得我來過這個地方。那時候還是小玲姊(黃韻玲)主持的，現在攝影棚變好大。」岑寧兒站上舞台，聽著主持人馬世芳介紹好友盧凱彤未完成歌曲，由她與青峰共同完成的〈FLY〉時差點哽咽落淚。

節目上林凡與聲樂家宮天平翻唱音樂劇《歌劇魅影》的經典歌曲〈All I Ask Of You〉，首次與聲樂家合唱的林凡，難掩興奮的心情，宮天平大方分享美聲與一般歌唱的差異之處，「最大的不一樣是美聲唱法時期，那時候還沒有麥克風這種設備，大家會用本身的能量，釋放給全場觀眾，現在科技發達，有擴音系統，不用唱得這麼緊，發音位置也因此不同。」

今年出道20周年的林凡小時候就喜歡唱歌，加入學校的合唱團後，老師訓練她唱歌的方式竟是叫她把書頂在頭上，唱歌的時候不能讓書本掉下來。馬世芳一聽好驚訝，「我以為這是電影才有的情節，沒想到現實生活中真有這招。」也因為小時候的扎實訓練，讓她現在能駕馭許多高難度歌曲。

(中時 )