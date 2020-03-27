去年12月選舉期間，國民黨台南後壁區黨部遭人放置爆裂物，警方火速破案，但傳出25日台南市警局召開敘獎會議時，台南市刑警大隊隊長林宏昇離席抗議破格陞職浮濫。市警局27日表示，林宏昇表達敘獎能獎當其功，不留於浮濫的期盼引言後就離開會場，並無媒體所報導憤而離席的情事。

林宏昇受訪時表示，關於此事，他自己放棄敘獎，但本案有與他並肩作戰的同仁，可提報大功以上者，應不用客氣照事實報獎，至於有太過浮濫的部分，請人事室公正公平審核。

台南市警局表示，此會由副局長許世旻主持，刑警大隊由副大隊長林清榮代表與會，大隊長林宏昇係主持人請其前來感謝所有出力同仁辛苦的付出。會議主席許世旻提出先就敘獎原則達成共識後，各單位再重行報送敘獎名單。

市警局長周幼偉表示，協調會係討論整個破案過程功績評量的標準及原則，讓所有參與辦案的單位及同仁知道並提出意見，會議中均無討論破格陞遷及敘獎人員的內容，警局會本著法令規定及事實過程，採公開公平的原則來辦理此案。

台南市長黃偉哲今天得知此事後表示，林宏昇是刑事幹才，在選舉期間爆裂物案件偵辦上也是身先士卒，但在當時也受到一些委屈，因為有人在「靠北警察」說他衝過去對嫌犯如何如何，他都忍氣呑聲，忍下來，經過調查，事實上他是無辜且是冒險犯難。

黃偉哲說，林宏昇敘獎是一定要的，至於其他人的敘獎範圍及敘獎功績要詳細調查。他也呼籲林宏昇冷靜下來，警察是紀律部隊，警察也是一個大家庭，警察本身也是台南市政府團隊的一員，雖說不平則鳴，但內部也有反映的管道，有功則獎有過則罰，不希望英雄落單。

黃偉哲強調，現在警界從警政署以降有一些傳言，目前正值防疫期間，希望先把防疫做好，把社會治安做好，傳言沈澱下來，不要產生不必要的插曲。

(中時 )