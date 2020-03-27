西班牙自3月14日起因為新冠肺炎疫情，宣布進入緊急狀態，持續15天。如今疫情升溫，當地政府宣布再延長15天，持續到4月12日。在這波緊急狀態中，西班牙一處小鎮的員警，也想到了為民眾和小朋友們提昇士氣的方式，被網友們留言這位員警實在太有才、太可愛了。

根據西班牙媒體世界報報導，這段影片是當地北部、阿斯土利亞公國自治區的小鎮諾雷尼亞（Noreña,Asturias）民眾所拍下，影片中，員警先是遺憾的向居民們表示，「我們的緊急狀態要再延長2個禮拜了，本來以為下禮拜就可以結束，但現在又要再延長兩個禮拜了」，接著，員警向民眾信心喊話，「我們今天會在這裡隔離，都是愛的表現。我們愛我們的長輩、愛我們的孩子。請大家想想你們所愛的人，告訴自己，『我要繼續為他奮鬥』」！

影片接著看到，員警詢問，「這裡有小朋友在聽嗎？我想來唸一封皮卡丘寄給我們的信」，員警於是透過廣播說著，「皮卡皮，皮卡皮皮卡皮卡皮，皮卡皮皮卡，皮卡皮卡皮，皮卡丘」！員警甚至還翻譯出來，「皮卡丘說你們做得非常好，希望你們繼續保持。你們很棒，不要擔心，這些事情很快就會過去的，一切都會好轉。既然皮卡丘都這樣說了，那就一定是真的」。影片中還可以聽到民眾吹口哨未員警的歡呼聲。

有台灣網友把影片翻譯成中文，網民們紛紛留言太可愛太有愛，「原來防疫也可以這麼童趣」、「被療癒到」、「西班牙警察好暖！」全民抗疫下，西班牙的員警苦中作樂，不忘鼓勵一起防疫的民眾，果然也獲得廣大網友迴響。

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(中時電子報)