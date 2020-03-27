因新冠肺炎疫情影響，部分民眾須配合進行居家檢疫、隔離或禁止入境處理相關監理業務，交通部公路總局表示，為照顧民眾權益，受影響民眾只要提出持醫療機構、出入境管理機關、地方衛生機關開立之證明文件或其他證明，部分規費就能展延至原因消滅後6個月內辦理完成。

公路總局提出「因應民眾受新冠肺炎防疫措施影響之各項公路監理業務權益措施」，民眾若因居家檢疫、隔離或禁止入境等因素，致未能依限處理相關監理業務，只要持醫療機構、出入境管理機關、地方衛生機關開立之證明文件或其他足資證明治癒出院、入境、解除居家檢疫或隔離之證明文件，就近向公路監理機關申辦「車輛定期檢驗」、「交通違規、違反公路法或強制汽車責任保險法罰鍰繳納與裁罰」、「汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」、「道安講習」等業務，均可展延至原因消滅後6個月內辦理完成。

公路總局呼籲，民眾應確實配合政府防疫政策，勿擅自外出，如有任何監理業務疑義，可洽公路總局用路人服務中心（0800-231-035）。

(中時 )