總統府秘書長陳菊今和衛福部長陳時中陪同蔡英文總統接見執行寶瓶星號、鑽石公主號和武漢包機等任務的防疫醫護人員；陳菊表示，落實防疫、保護自己，就是保護全體台灣人，就是回報台灣防疫英雄們的最好方式！

陳菊在臉書發文指出，這幾個月來，防疫醫護人員的辛勞令人感動，不僅在醫療院所堅守崗位，守護大家的健康，更有許多人勇敢站上第一線，協助疫區的國人安全回到家鄉，這些付出值得全體國人的肯定，更獲得國際社會的高度讚賞。

陳菊說，今天早上她和陳時中部長陪同總統接見執行寶瓶星號、鑽石公主號和武漢包機等任務的防疫醫護人員，大家一起向這幾位剛剛結束隔離、又要再投入防疫工作的台灣英雄致上最高的敬意！

陳菊表示，防疫醫護人員犧牲假期與休息時間，忍耐防護措施的不便與不適，就是要盡力防範疫情、保衛台灣，大家除了感謝這些台灣英雄的辛勞，更重要的是一起落實日常生活的防疫措施，減少醫護人員的負擔。

(中時 )