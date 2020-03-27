李興文之子李堉睿去年10月28日躲在IKEA新莊店，等至打烊店內無人後，在館內脫光衣服隨意跑動，甚至在書桌旁「打手槍」，並假裝洗澡、排泄，並將影片上傳至個人YouTube頻道，遭IKEA提告；新北地院認為，李堉睿有損IKEA形象，依無故隱匿於他人建築物罪，判3個月有其徒刑，得易科罰金。

李堉睿去年10月底在個人頻道上傳影片《我在IKEA睡了一晚！警鈴大作！》，向大家表示自己要挑戰在IKEA待24小時，接著便見他在打烊前躲在倉庫區，等到店員下班後，便衝至家具區脫衣服、擺出多種不雅動作，IKEA在事後對他提出提告侵入住宅和散布猥褻物等罪。

新北地檢署也在今年2月起訴李堉睿並聲請簡易判決，但IKEA對此不滿，認為李堉睿無悔意，希望能採用通常審判程序，讓公司對其表達譴責之意。

新北地院法官認為，李堉睿在此案中涉案事證明確，依現行證據即可認其刑，因此最後仍以簡易判決程序處刑。

法官認為，李堉睿雖裸露身體拍片，但因有馬賽克等安全措施，因此涉嫌散布猥褻物品罪以不起訴處分。

另李堉睿為增加點閱率，在賣場內做出不雅行為，有損IKEA形象，法院決定對其依無故隱匿於他人建築物罪判有其徒刑3月，全案可上訴。

(中時 )