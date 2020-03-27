嘉義市反毒街舞大賽活動，暫停舉辦，圖為築夢者舞團表演精彩街舞。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情持續升溫延燒，嘉義市目前累計3例確診，防疫再升級，學生幾乎都戴口罩上課，預定明天舉辦的反毒街舞大賽活動暫停，主辦單位國際獅子會300-D1區總監張秀華議員說，防疫優先，暫停28日賽程，擇期再辦。

張秀華說，國際獅子會300D1區、嘉鳳獅子會結合嘉義市政府舉辦反毒饒舌街舞大賽，是最能鼓勵青少年的反毒活動，因為疫情變化，已改期3次了，終於敲定本月28日舉辦，有13隊參加，選手們都練舞很久，期待大展伸手，但疫情嚴峻，防疫優先，只好忍痛暫停。

此外，教育處27日緊急召開國中小校長會議，鼓勵學生可以戴口罩（含布口罩）進入校園，今天國中小學生幾乎人人戴口罩上課，還有學生戴口罩上體育課。

教育處長林立生說，黃敏惠市長很重視學校防疫工作，新冠肺炎主要是飛沫、接觸傳染，據台北市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰說布口罩對飛沫有防護效果，且布口罩洗淨消毒能重複使用，鼓勵學生戴口罩自我保護，也保護他人。

(中時 )