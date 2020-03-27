衛生福利部胸腔病院的蔡金宜此次自願上前線。（衛生福利部胸腔病院提供／曹婷婷台南傳真）

台灣3月10日啟動第二次武漢包機任務，班機攜帶防疫物資、4位醫師及9位護理師，其中一位護理師是衛生福利部胸腔病院的蔡金宜。她此次自願上前線，肩負艱鉅使命，被分配到東方航空的她近30小時防疫工作，全程穿尿布未闔眼也沒進食，甚至為了降低感染，幾乎也沒坐下的時間，一度想過會不會回不了家？當最後完成任務，她說，以台灣醫療感到驕傲！

執業約14年的蔡金宜，因為喜愛接觸人群，選擇從事護理工作，從醫學中心加護病房護理師工作到後來考進全台唯一胸腔專科醫院的衛生福利部胸腔病院，設置51床負壓隔離病房，以收治結核病病人為主。在胸腔病院工作6年的金宜護說，患者與家屬給予的正向回饋，是她最大的成就感，也是支撐她護理之路的重要力量。

胸腔病院院長黃瑞明表示，胸腔病院為台灣歷史悠久的結核病防治醫院，因收治病人屬性特殊，因此，醫護人員都會接受紮實負壓隔離病房照護訓練，包含感染管制教育訓練，穿脫防護具考試，口罩密合度測試等。

這次，院內護理師蔡金宜參與包機任務，她本身就是個開朗具有熱忱又優秀的護理師，曾於２０１７年榮獲第四屆衛生福利部優良暨資深典範護理人員「閃亮新人獎」獎項。

這次成功完成包機返台任務經14天隔離後，蔡金宜吐露，能為台灣民眾站上前線，辛苦執行任務，讓她感到無比光榮與驕傲，這也將成為她護理生涯的重要印記，被問到若再有包機需求時？她二話不說，「如果有機會為國人再出發，我一定義不容辭！」

(中時 )