睽違2年，行政院環保署再次舉辦「環保戲劇競賽活動」，邀請民眾構思有關環保意識、友善環境等議題的戲劇表演，新北市27日起徵件地方初賽作品，第1階段先進行劇本審查，第2階段再進行表演評選賽，冠軍可代表新北市參加北區決賽，角逐10萬元大獎，報名至4月24日止，預計5月28日評選。

新北市環保局表示，這次環保戲劇競賽以「清淨空氣」、「循環經濟」、「改善水質」、「永續世代」、「友善環境」及「精進生活」為6大主軸，作品須融入新北市在地元素，透過劇本訴說新北市豐富的環境教育資源，傳遞對土地的珍惜與情感。

新北市環保局說明，地方初賽分為劇本審查、表演評選2大階段，第1階段先選出10隊晉級，入選隊伍可各獲得5000元參賽費。第2階段為表演評選賽，前3名可分別獲5萬、3萬、2萬元獎金，另選出7名佳作隊伍，各獲8000元獎金及獎牌。

新北市環保局表示，晉級第二階段的10個隊伍，環保局將安排戲劇工作坊授課，由環境教育及戲劇專業講師，解說劇本編排的重要要點，讓參賽團隊將環境教育及戲劇完美結合，在劇本撰寫、戲劇表演發揮上，更加全面且精彩。

(中時 )