警方查扣到筆記型電腦、手機、隨身碟12個、袈裟等贓證物。(林郁平攝)

新北市議會今年2月接收到一封匿名恐嚇信，信中恐嚇要用炸彈炸死總統、立委等政治人物，並揚言會用氰酸鉀注入各賣場飲料，還畫上爆裂物的圖案等激烈言論，刑事局立即與新北市警局共組專案小組積極偵辦。

刑事局鑑識單位對信件進行鑑驗，發現與去年8月間連續恐嚇總統府的恐嚇信件案內容、手法相符，擴大清查赫然發現，歹徒早在2013年即寄過恐嚇信給媒體，揚言要在超商投毒或在飛機上放置爆裂物，統計7年來至少已寄了15件恐嚇信，因案情重大，報請新北地檢署檢察官李冠輝指揮偵辦。

專案小組經通聯分析、跟監蒐證、分析郵寄軌跡及清查相關人等交往歷程與範圍，鎖定高雄62歲謝姓男子涉嫌重大，26日將他拘提到案，查扣到筆記型電腦、手機、隨身碟12個、袈裟3件、記者證、郵票、信封袋、筆記本、影印文章1批、膠帶、鐵絲、車票1疊、手機SIM卡5張、相關人名片等贓證物。

警方調查，謝嫌自稱是網路自媒體社長，還會上街化緣，謝嫌坦承因對時事不滿，才會寄信恐嚇。全案訊後，依恐嚇公眾、恐嚇危安罪嫌送辦。

(中時 )