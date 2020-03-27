屁孩Ryan去年推出《屁文觀止》專輯後，開玩笑自稱是被饒舌耽誤的Youtuber，沒想到一開春就應邀KKBOX的邀請，擔任主持人Lulu三月請假期間的「KKBOX 速爆音樂台」代班主持人，一向嘻嘻哈哈的屁孩嚴肅地說：「原來主持這麼難啊～幸好LuLu在交接的那一集，特地留下來幫我惡補！讓我有多了一個主持人頭銜。」

Lulu因拇指外翻開刀，需要休息三個禮拜，主持棒暫時交給屁孩。雙方因《聲林之王》結緣而認識，加上KKBOX 覺得屁孩活潑好笑，口條不錯，可以來試試代班；日前兩位主持人做交接，Lulu結束後還帶著屁孩，傳授主持技巧，拿出自己的「武功祕笈」幫助屁孩快速進入主持模式，屁孩也努力做功課，筆記本用圖像記憶法畫滿滿，希望拿出最佳表現，不讓「師父」Lulu 失望。

屁孩代班期間分別訪問畢書盡、李玉璽及婁俊碩等人，每集收到腳本立刻認真做功課排歌單，屁孩不改搞笑屁式風格，給自己打了一個及格分數70分，他說：「一週比一週好，想說留30分，四、五年後就100分啦。覺得自己在進步，很充實的感覺，時不時也會翻翻所做的主持筆記。」結束了一個月的主持，屁孩將回歸歌手的身分，準備自己的下一張專輯以及欠下的歌債與商業合作案。很快大家就會在網路上看到他的新作！屁孩說：「會有不同的表現，讓大家耳目一新！」

屁孩（左起）代班訪問畢書盡、李玉璽。（張恒琪工作室提供）

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