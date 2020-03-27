6名越南偷渡客凌晨用手扳開鐵窗後，利用20餘公分的小縫鑽出逃逸，已成防疫破口，海巡幹員目前已經全力追緝當中。(戴志揚翻攝)

6名越南偷渡客凌晨用手扳開鐵窗後，利用20餘公分的小縫鑽出逃逸，已成防疫破口，海巡幹員目前已經全力追緝當中。(戴志揚翻攝)

海巡署偵防分署連江查緝隊21日於屏東小琉球外海查獲的31名(24男、7女)越南籍偷渡犯，23日晚間留置期間，6名男性偷渡客，搬開鐵窗後，利用僅僅20餘公分的小縫鑽出逃逸，渾然不知的海巡人員上午準備進行量體溫時才發現出大包，讓海巡署頓時顏面無光。繼25、26日先後緝回4名人犯及一名接應人後，最後2名曲文北及陳文俊今(27)日經策動向桃園市刑大到案，脫逃6人全數緝回。

專案小組清查案發現場半徑10公里範圍內所有路口近300餘支監視器影像，確認6人逃逸方向後，依脫逃時間推估，推估人員可能逃亡路線及藏匿地區。同時，運用科技設備，再結合大數據分析過濾，幾經交相比對，確認人犯可能藏匿地點後，予以逮捕及軟硬兼施策動偷渡犯投案，終於成功在事發70餘小時內全數將人犯全數緝回歸案。

海巡署指出，這次能短時間內就將人員全數緝獲，除了借用大量的科技偵蒐裝備及偵查系統輔助，海巡署上下一心，結合警政署、移民署等友軍單位，共計出動60車次，250人次，從北到南佈下天羅地網，從西部沿海追到南投深山，一舉將6名人員追緝到案。

署長陳國恩另表示，本次連同緝獲的6名脫逃偷渡犯，所有31名偷渡犯目前均無發燒、咳嗽等症狀，研判未有染病或傳染疾病疑慮，請民眾放心。

(中時電子報)