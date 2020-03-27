黃子佼、卜學亮、宇珊、Albee帶領團員楊小黎、無尊、蔡允潔、婁峻碩、丫頭近日錄《超級同學會》到鶯歌老街出任務，洪都拉斯爆料曾因黃子佼及卜學亮的關係差點退出演藝圈，讓佼亮兩人相當驚訝，他當時參加了《TV新秀爭霸站》與佼佼、阿亮同台表演後覺得自己什麼都不如人，更被當時製作人打槍勸退。

他後來被邀請演出戲劇，原以為這是星途大展的開始，不料初登場導演要他在冰冷的池塘中演出一具浮屍，當時為了曝光機會只好硬上，躺在零度冰水中嘴唇不斷顫抖，咬緊牙關捏著自己的大腿敬業演出，演完後導演對他另眼相看，但返家途中認為自己星途坎坷相當悲催在車內大哭，黃子佼聽完相當感動，安慰他說還好當初撐下去了現在才能發光發熱。

剛認愛網紅焦凡凡的婁峻碩上節目宣傳卯足全力但卻碰上超害羞關卡，原來他要與遊戲中飾演媽媽的楊小黎隔著球嘴對嘴傳球，若球一掉兩人可能就此吻上，一旁關主卜學亮及敵隊隊員更不斷起鬨，帶著看好戲的心態在旁希望兩人失敗，但幸好驚險過關，楊小黎事後鬆一口氣開玩笑氣憤表示：「哪有媽媽會這樣跟兒子玩遊戲的！」

(中時 )