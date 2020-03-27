即將30歲的吳思賢（小樂）27日出席環保署戲劇競賽活動擔任推廣大使。去年小樂曾受邀Daniel Wong 2019秋冬男女裝秀，剛好劉真也受邀走秀，近日劉真病逝，小樂表示「非常難過，之前在後台、錄節目都有碰過面，她人很好、很甜美的姊姊，雖不是認識很深，但還是非常難過」。

出道5年的小樂拍過多部偶像劇，去年拍完《網紅的瘋狂世界》後，就已決定不再拍偶像劇，轉回歌手身份推出新作品。不料去年底和唱片公司「太陽娛樂」結束合約，原等待3年的新專輯已籌備完成，今年又碰上新冠肺炎疫情影響，新專輯發行計畫再度延宕，目前他只希望「防疫優先，疫情狀況趕快趨緩，在盡快和大家見面」。

先前報導指出小樂和前東家理念不合，對此他澄清「我不知道為什麼會有這新聞，但我們是和平結束，不是理念不合，也沒有衝突」，至於是否再考慮加盟新唱片公司，經紀人表示「目前都在評估中」。新專輯花了將近一年多時間籌備，小樂說「自己不是新人，這張專輯由我自己製作、企劃，花費許多心力寫歌」，雖發片計畫一再延宕，近期活動減少的他，在收入影響上「的確有，平時有在儲蓄理財，不會影響生活」。因疫情關係多了休假時間，小樂表示近期都在家寫歌、練舞。

小樂先前曾到老闆陳建州（黑人）家和雙胞胎「飛飛」、「翔翔」一同玩耍，小樂笑說一進門，飛飛、翔翔脫口說「我小時候見過你」，讓小樂心想「你們現在不是小時候嗎」，不過也讚他們「現在最可愛很會講話，也很有禮貌，都叫我小樂哥哥」，不過也虧「他們越來越像我老闆黑哥，不知道是好是壞」。

黑人全面停工陪妻子范瑋琪（范范）度過「口罩風波」，小樂透露范范氣色依舊很好，兩人也有聊天，「比較不會說（口罩）這件事，加油打氣一定會，但我和黑哥一家人都10幾年了，我覺得事情發生沒關係，家人就是好或壞都會陪在你身邊。」

吳思賢（小樂）新專輯受疫情影響計畫延宕，他期許疫情盡快趨緩。（粘耿豪攝）

小樂吳思賢證實去年底和唱片公司太陽娛樂解約，但強調是和平共識。（粘耿豪攝）

小樂吳思賢受邀擔任環保署戲劇競賽推廣大使，27日出席記者會活動和環保署長張子敬合影。（粘耿豪攝）

(中時 )