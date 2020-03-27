台南市26日從五間到晚間持續發生5次地震，雖然震度規模都只有1到2級，還是讓當地民眾相當不安。

根據中央氣象局的地震資料顯示，26日中午12點48分左右，先是發生第1次地震，震央位在台南市政府西北方，近海5.1公里處，地震規模3.2，台南2級；下午1點15分又發生地震，震央在市府西偏南方10.1公里處，地震規模3.3，台南測得2級。下午2點41分第3震，震央在西方8.4公里處，地震規模3.6，台南3級。下午5點57分第4震，震央在西偏南方5.6公里，地震規模3.4，台南2級；晚間7點13分發聲第5次地震，震央在市府西南方4.5公里處，地震規模3，台南2級。

當地民眾當下感覺並不強烈，由於連5震的時間幾乎不到1秒，加上震度不大，民眾幾乎感受不到，但一個下午卻連續發生多次地震實屬罕見；根據中央氣象局地震測報中心林祖慰課長表示，回顧20年來的歷史資料，這是台南近海釋放能量的一種方式。他指出，平均每一年，都有發生一次連續小地震，「這是這地區釋放能量的一種方式」，像是107年8月26日，半小時內曾發生過3次小震，規模2到3級；同一年的7月11日，也曾發生規模4.5的地震，算近20年來最大一次，呼籲民眾不需擔心。

對於26日的連續地震，有網友留言說，「我以為我錯覺」、「難怪那時騎機車怪怪的」、「震了一下」、「「南區，輕輕抖一下而已」、「是興X發蓋的太好了嗎，每次地震都完全無感」。

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(中時電子報)