新冠肺炎疫情使觀光產業營運首當其衝，交通部對此辦理轉型培訓補助計畫，由台灣觀光協會主辦、晶華（2707）旗下台北晶華酒店協辦的「晶華企業專班」27日正式開訓，成為觀光飯店業界「第一班」，首堂「防疫管家訓練課程」亦開國際觀光旅館業界先例。

為表示對產業的重視，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、觀光局長周永暉及台灣觀光協會秘書長吳朝彥，今日均共同蒞臨台北晶華酒店培訓課程現場，實地了解晶華酒店培訓課程內容，並給學員打氣與鼓勵。

晶華董事長潘思亮表示，觀光業面對前所未有的衝擊與危機，政府體察業界需求超前部署，精準且快速公布一系列產業紓困方案，在稅金、租金、薪金3項最亟待援助的部份協助止血，給予產業重要協助，在效率及即刻反應產業需求作為上「很有感」。

晶華認為，交通部頒布執行的「觀光業轉型培訓」課程具前瞻性，能優化台灣整個觀光產業的積極方案，對業界的協助不只是實質的訓練金補助，還能透過各式量身打造的課程，強化台灣觀光戰力、讓台灣觀光從業人員的素質再向上提升。

潘思亮強調，「觀光業轉型培訓」課程給了晶華頗大啟發，並提供機會成為「學習性組織」。在此架構下，公司每位主管都是老師，透過「角色扮演」、「當職訓練」或「職場導師」等不同的學習模式，可達到教學相長的目的。

潘思亮期許學員把握充電學習、豐富自我知識、強化自我能力的機會，不要讓「經濟病毒」影響到產業健康，集團會與同仁及政府一起攜手共進，度過前所未有的艱難時刻，也為未來挑戰做好最完善的準備。

晶華企業專班的首發課程，是以私人管家、防疫衛生等專業職能為主題，後續會專注在廚藝傳承、文化傳播，推廣在地遊程、旅遊行銷企畫、數位轉型不同等主題陸續開課，希望培養出優秀的「美食管家」、「文化導覽管家」與「旅遊行程管家」等。

晶華表示，課程結束後將立即驗收同仁學習成果，率業界之先、推出「學習做個好管家」住房優惠專案，入住房客可在專業私人管家帶領下，學習整裝儀容、應對進退及基本房務整理，期間並安排中山區文化導覽行程，讓房客體驗獨一無二的城市度假與生活學習課程。

(時報資訊)