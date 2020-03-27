由世界自然基金會(WWF)發起「地球1小時(Earth Hour)」活動，號召知名地標及企業關燈1小時行動，為地球盡一份心力。香格里拉台南遠東國際大飯店身為台南第一高樓，自2009年開幕以來，連續第11年參與關燈活動，明天328晚間8點半至9點半，將關閉大部分照明設備，並把公共區域必要照明調暗或以電蠟燭代替。

而飯店也貼心提供在這1小時內用餐的賓客，品嘗飯店特別選用台南在地當季食材所新鮮調製的鳳梨冰茶，透過減少長途運輸與反時令食材，以實際行動支持節能減碳，與大家一同享受意義非凡的時光。

「地球一小時」公益活動是香格里拉台南遠東國際大飯店環境保護舉措之一，飯店明確減少各項措施浪費、杜絕破壞環境的行為，例如使用節能燈泡、安裝節水設備、通過汙水處理設備保護水源、床單再次使用環保卡，鼓勵連續住房賓客一同參與節能環保等，盡可能普及和提高員工與顧客環保意識。同時也致力於「可持續美食計畫」，透過採購在地種植、當季盛產食材，減少運送過程中增加二氧化碳排放對環境造成的衝擊。

本周六邀請民眾一起以實際行動響應「地球一小時(Earth Hour)」，透過簡單動作為地球作出更好、更健康的貢獻。活動當晚凡到38樓醉月樓、10樓遠東CAFE或2樓THE MEZZ牛排龍蝦館用餐客人，將可免費享用到當季鳳梨冰茶乙杯，美食當前也為環境節能減碳盡一份心力。

(中時 )