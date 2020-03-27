海巡署6名越南籍偷渡犯23日晚間破壞鐵窗趁隙脫逃，海巡署立即組成專案小組，報請屏東地方檢察署指揮，並結合警方、移民等友軍單位協助，繼25、26日先後緝回4名人犯及一名接應人後，最後2人曲文北及陳文俊27日經策動終於在桃園市刑大到案，脫逃人犯全數緝回。

人犯脫逃事件發生後，專案小組立即清查案發現場半徑10公里範圍內所有路口近300餘支監視器影像，確認6人逃逸方向後，依脫逃時間推估，推估人員可能逃亡路線及藏匿地區。同時，運用科技設備，再結合大數據分析過濾，幾經交相比對，確認人犯可能藏匿地點後，予以逮捕或策動投案，終於成功在事發70餘小時內全數將人犯全數緝回歸案。

海巡署指出，這次能短時間內就將人員全數緝獲，除了借用大量的科技偵蒐裝備及偵查系統輔助，海巡署上下一心，結合警政署、移民署等友軍單位，共計出動60車次，250人次，從北到南佈下天羅地網，從西部沿海追到南投深山，一舉將6名人員追緝到案，在此特別感謝刑事局中部犯罪打擊中心、桃園市刑大、南投縣警局仁愛、南投分局、台中市刑大、第四分局、豐原分局、和平分局、高雄市警局鼓山分局、移民署科技偵查中心、北區、中區、南區事務大隊等單位通力合作，才能在最短的時間完成這項不可能的任務。

海巡署長陳國恩表示，本次連同緝獲的6名脫逃偷渡犯，所有31名偷渡犯目前均無發燒、咳嗽等症狀，研判未有染病或傳染疾病疑慮，請民眾放心。這31名偷渡犯將以最快速度完成司法程序後，交由移民署安排相關遣返作業。防疫期間，海巡署對於本次人犯脫逃事件，再次表達歉意！表示除了將深切檢討，藉由此案例，亦將持續加強同仁相關教育訓練及要求，務使類案不再發生。

(中時 )