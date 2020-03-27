中央疫情指揮中心今(27)日召開記者會，邀請剛完成居家檢疫的醫護人員說明過程與心情。疾管署防疫醫師林詠青說，檢疫14天內，不只看了許多書籍，期間也看了很多的美食外送平台，現在也都有提供無接觸送餐服務，讓居家檢疫者跟外送人員都安心。這幾天雖然無法出門，但在家裡過的還是很充實。

林詠青提到，檢疫期間，每日做到量三次體溫，上午都會接到指揮中心的關懷簡訊，以及里幹事的關懷電話，詢問身體狀況，期間更有許多朋友來訊詢問，過程是否很無聊，他則利用這段時間，看完之前沒看完的書和電影，終於可以藉這次的時間好好的看完。期間也看了很多的外送平台，現在也都有提供無接觸送餐服務，讓居家檢疫者跟外送人員都安心。

八里療養院護理長賴碧蓮也受邀分享檢疫心情。她提到，先前曾入境武漢，所以需進行居家檢疫。「14天的檢疫期間，不是賺到了假期，而是為了保護國人健康，減少對外的接觸」，接受檢疫時，她更維持正常上班的作息，只是工作的地點改成在家中。

對於每日作息，賴碧蓮表示，因檢疫時並非是自己住，所以「對家人的愛有多深，與家人保持的距離就有多遠」，採取不共室原則，若不得已則會佩戴口罩，盡量與家人保持距離。

賴碧蓮也坦言，在檢疫的第5到6天，「心理狀況不是很理想」，渴望能出外透透氣，所以主動撥打衛福部的1925專線，盼能上樓頂曬太陽，但最後為了防疫而作罷，改在家做五行操，或僅偶爾將頭手伸出窗外。

對於在檢疫或隔離期間必做的事，林醫師跟賴碧蓮護理長都笑說，不外乎就是觀看中央流行疫情指揮中心於下午召開的例行記者會直播，緊追台灣的防疫進度。

面對越發嚴峻的國際疫情，指揮中心指揮官陳時中表示，居家檢疫是防堵疫情的第二道防線，很高興有高水準的國民及專業的人一起努力，但也嚴肅地提醒民眾，隔離期間不論是奔喪或是探望重病家人都是禁止的，雖然有些不近人情，但還是建議民眾改用視訊軟體。

此外，陳時中提醒，出外就診務必透過1922與衛生單位聯絡，或是藉由關懷中心、里幹事轉介，務必由專人安排，避免形成防疫破口，隔離前已經掛號的民眾也會以電話通知取消，非緊急醫療需求可以延期，或透過遠距醫療方式處理，指揮中心也會透過1922通聯紀錄查核居家檢疫名單中的就診紀錄，若有違規事實，將會開罰10萬到100萬。

(旺報 )