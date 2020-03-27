總統蔡英文今日接見防疫醫護人員時指出，日前武漢包機醫護團隊被指揮官陳時中給了「1954義勇軍」，1954就是「依舊無私」，象徵台灣醫護人員無私的奉獻，人人都是台灣的防疫英雄。

日前傳出陳時中為武漢包機取了代號：「1954」，19是2019年新冠肺炎（COVID-19）、54代表武漢市。

蔡英文指出，有網友猜「1954」是「依舊無私」，象徵我們台灣醫護人員的無私奉獻，這也非常貼切。今天現場的每一位，都是無私奉獻、盡心盡力，都是台灣的防疫英雄。

她表示，在這波疫情挑戰中，醫護人員擔任起重責大任。大家執行防疫專案任務，包括寶瓶星號的檢疫，前往日本進行鑽石公主號的接機檢疫、還有分別前往成都、武漢，接回血友病母子和國人同胞，都是社會大眾非常關注的事件。不只是大眾關注的事件，在每一間醫療院所，每一個看得見或看不見的角落，所有醫護人員都犧牲了休假、犧牲了和家人相處的時光，只為了一個共同的目標，也就是要守住疫情，守住台灣人民的健康。

蔡英文也感謝醫護人員，必須長時間穿著全套的防護裝備，不能吃喝、不能上洗手間。大家即使喉嚨再乾痛、身體再悶熱，甚至呼吸不順，也要全神貫注，確保每一個步驟都沒有疏漏。在任務結束後，臉上都是口罩的壓痕，真的非常辛苦。

蔡英文也強調，防疫如同作戰，要因應局勢快速行動。政府在這個星期推出了新一波針對個人、家庭、企業和產業的加碼紓困方案，來降低疫情的衝擊。大家在努力，政府也不會鬆懈，整個政府團隊都動起來，做國人最堅強的後盾。

(工商 )