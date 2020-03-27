由裴拓、碩美以及若欣組成的校園畢業歌演唱組合「沒有才能」，2019年創作花蓮高中畢業曲〈還是要有長頸鹿才能〉，再StreetVoice及YouTube等平台獲佳績，希望歌曲能給予畢業生鼓勵，在歌曲推出1週年之際，推出〈還是要有長頸鹿才能〉一週年紀念版，送給因為這首歌而獲得鼓勵的聽眾們。

今年平均年齡19歲的「沒有才能」擅長以學生的青春視角，創造出屬於Z世代流行輕饒舌的風格與題材，是目前華語饒舌圈少見的男女混聲組合。提及團名的由來，裴拓說：「每個人都經歷過不那麼耀眼、無法得到掌聲、曾覺得自己『沒有才能』的過程，但等待適當的時機及場合，找到一群能夠認同自己的人，你的『沒有才能』就是種真正的才能。」

新版〈還是要有長頸鹿才能〉編曲較活潑，加入大提琴弦樂元素，相較一年前在地下倉庫使用比較簡易的設備錄音，這回到唱片公司專業設備的錄音室，更由王治平老師擔任製作人，三人直呼不可思議。此外三人也首度進棚拍攝宣傳照，若欣笑說為了讓自己看起來狀態更完美，前一晚還補充了B群，不料竟讓她整晚睡不著覺。平時不愛拍照的碩美透露「當時不知所措，拍照比唱饒舌還難」。〈還是要有長頸鹿才能〉一週年紀念版歌曲、MV於27日正式上架。

由裴拓、碩美以及若欣組成的校園畢業歌演唱組合「沒有才能」，推出〈還是要有長頸鹿才能〉一週年紀念版。（華研提供）

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