唐振剛日前為《世界第一等》飛到巴基斯坦，前進當年賓拉登藏匿的小鎮邊境、尋找心形屁股的肥尾羊，耗時12小時車程，卻只能拍半小時就得迅速撤離。抵達當地時，由於民風傳統保守又立下不少規矩，讓他主持的戰戰兢兢，「當地相當保守，不僅不能看、不能拍當地小孩及女生，每個人看我們的眼神也都是在上下打量。」

他表示這次尋找肥尾羊大不易，拍攝時還要邀請當地導遊的親朋好友同行，「在巴基斯坦拍攝，有關係就真的沒關係，這次能夠拍攝成功，真的是靠當地人攀關係才能完成。」歷經舟車勞頓，途中竟還遇到訂好的民宿遭4位炸彈客潛入，差點露宿街頭！好在見到肥尾羊後，特殊樣貌也讓他倍感新奇，甚至忍不住狂摸牠屁股，跟牠對話：「我沒有任何不敬之意，但看到你的屁股是愛心形狀又ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的，就很想摸一下、感覺一下觸感。」形容肥尾羊屁股就像很軟又很垂的鮪魚肚。

(中時 )