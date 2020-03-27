2020台北玫瑰展25日在花博公園新生園區開跑。（台北市公園處提供／譚宇哲台北傳真）

2020台北玫瑰展25日在花博公園新生園區開跑，超過700品種、2800多株玫瑰，為國內外第一座以古典玫瑰為設計主題的玫瑰園，北市府表示，本周六推出「親子同歡x玫瑰派對」，現場有卡通、動漫為主題的音樂表演、創意市集，邀請民眾同樂。

北市公園處指出，花博公園新生園區鄰近松山機場，擁有觀賞飛機降落絕佳位置，是網路社群的熱門打卡點，台北玫瑰展活動特別邀請民眾預約參加創意裝扮和拍攝婚紗，就有機會獲得精緻玫瑰產品的禮盒和天使生活館下午茶一組兩人份，限量50組。

此外，首波假日活動「親子同歡x玫瑰派對」於3月28日登場，活動邀請知名動漫歌曲演奏者長笛Lily到場表演，造型汽球專家則在舞台區與民眾互動，還有多名Coser將在台北玫瑰園進行拍攝及展演，知名吉祥物「熊寶」也將穿梭於玫瑰花叢中與民眾相見歡。

台北典藏植物園配合玫瑰花季活動，推出「玫開眼笑」展覽，利用大自然的花草植物創作，再輔以藝術家個人的創作設計，跳脫以往民眾對於押花的刻版印象，賞花兼賞畫。

公園處表示，今年玫瑰花季為3月25日到4月30日，將於4月11日復活節當天推出最後一場壓軸假日活動「台北玫瑰園 x 復活蛋探險」，現場還有人體彩繪、復活蛋彩繪及精彩童玩創意市集等。

(中時 )