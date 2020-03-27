22歲唐姓男子在臉書公開社團轉傳不實新冠肺炎訊息，成為彰化縣首件假訊息宣判案例。（摘自臉書／謝瓊雲彰化報導）

新冠肺炎轉傳假訊息，彰化縣首例審結宣判；22歲唐姓男子上月中瘋傳彰化死亡白牌車司機去過的醫院、賣場，還有員工成為接觸者發燒，造成人心惶惶、賣場生意難做，彰化地院法官依違反傳染病防治法第63條，簡易判處唐男罰金3萬元，得易服勞役30日，全案仍可上訴。

上月17日，唐男以其臉書帳號「礦泉水」在有7萬多名成員的臉書公開社團「花壇人俱樂部」，將張姓女友傳給他的私訊內容公開貼文分享，指稱司機「曾去過某醫院診所、某公司賣場，且員工已發燒，請大家小心，這些都別去」，散布有關傳染病流行疫情之不實訊息，經不特定網友瀏覽、轉傳廣為人知後，引起公眾恐慌。

不實訊息傳出後，被點名的醫院門診醫療業務量減半、汽車用品百貨賣場更幾乎無顧客上門，不實貼文被彰化縣衛生局發現，移請彰化檢警偵辦後循線找到唐男。

檢方偵結後向法院聲請簡易判決處刑，彰化地院法官審酌被告未經查證，任意散布傳染病流行疫情不實訊息，引發相關醫院公司損害、所為誠屬不開，考量犯後坦承犯行、態度良好，其動機、目的在提醒注意防疫，自陳貼文10分鐘後即撤除，因此做上述判決，也成為新冠肺炎疫情爆發以來，彰化縣首件判例。

(中時 )