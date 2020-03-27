飽受新冠病毒肆虐、確診人數與死亡人數皆排全歐洲第二的西班牙表示，從大陸購買來的新冠病毒快篩並未能穩定測試出是否確診，成功率僅30%，準備將這批9千份快篩退還給原訂購的大陸公司。不過陸駐西班牙大使館推文表示，西班牙是向無照公司下單，才導致買到未達標準的套件。

據美媒《商業內幕》引述西班牙《國家報》（El País）報導，微生物學家發現從大陸「易瑞生物技術公司」（Bioeasy Biotechnology）所購買的新冠病毒快篩中，檢測成功率僅有30%，並表示這批快篩的成功率應該可超過80%。西班牙傳染病與臨床微生物協會（Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology）正式建議停用這批快篩套件。

緊急醫療協調中心負責人西蒙（FernandoSimon）也表示，西班牙檢查了這批自大陸購買的9000份快篩，發現常無法達到要求而決定退貨。另外也有西班牙官員表示，檢測還會造成假陰性，許多新冠病毒的檢測者呈陽性者患者卻呈陰性。

不過大陸駐西班牙大使館在其推特上表示，西班牙衛生部向深圳易瑞生物技術公司採購的快篩，並未獲得核酸試劑檢測的生產許可，而陸商務部已向西班牙提供過一份正規廠商清單，其中並不包含這家公司。

3⃣ Shenzhen Bioeasy Biotechnology no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de #China para vender sus productos. — Embajada de China en España (@ChinaEmbEsp) March 26, 2020

而被點名的易瑞生物技術公司也向陸媒《觀察者網》表示，該公司的確對外銷售新冠病毒快速檢測試劑盒，但目前已經停止接單，深圳市市場監督管理局也表示，暫時無法獲悉該企業是否具有相關銷售資質，且對西班牙從易瑞生物採購試劑盒一事並不知情。

(中時電子報)