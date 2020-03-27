新冠肺炎疫情擴散影響短期需求，且不鏽鋼主要原料鎳價走低，上游廠燁聯(9957)4月內外銷盤價開低，主力商品內銷300系熱冷軋不鏽鋼產品每公噸各下調2000元，外銷熱冷軋產品也視地區降每公噸50~80美元。

新冠肺炎疫情延燒，國際金屬原料行情走低，不鏽鋼主要原料LME鎳價甚至一度跌落至每公噸1.1萬美元之下今年新低，加上市場買氣平淡，4月不鏽鋼價因此調降。

上月LME鎳價在每公噸1.2萬美元以上，上游廠燁聯(9957)3月不鏽鋼盤價以平盤開出，另一大廠唐榮(2035)也以平盤開出，有撐盤的意味。隨著燁聯4月降價，預期唐榮4月內銷盤價也將調降。

但受到新冠肺炎疫情影響，LME鎳價持續走低，且因市場買氣平淡，4月不鏽鋼價無法持穩，轉為低盤開出。

不鏽鋼上游廠燁聯調降4月內外銷盤價，300系熱冷軋不鏽鋼產品每公噸各下調2000元，400基價持平與316系產品持平。外銷同步大降價，每公噸調降50~80美元。

第一季鎳價開平後走跌，不鏽鋼價1月大致平盤，2月轉為開低盤，燁聯主力產品300系熱冷軋不鏽鋼產品2月每公噸各下調1500元，外銷每公噸下調30美元。3月則為平盤。

整體而言，第一季鎳價及不鏽鋼價比上季續跌，4月不鏽鋼價開低，加上新冠肺炎疫情持續擴散，第二季鋼價走勢恐仍難樂觀。

(時報資訊)