小call與婆婆「毛毛姐」去年底錄製《聽媽媽的話》，意外曝光婆媳間奇葩相處，在家中由小call訂定嚴格收納規定，毛毛姐則盡力配合，做不好還會被小call碎念，節目播出後小call慘遭各界撻伐，她細數共有181封謾罵留言，更有網友毒舌「祝妳離婚」、「這段婚姻十年內會結束」、「奶都是假的」，讓小call忿忿不平揚言提告：「這些人是有病嗎？」。

小call與毛毛姐再度登上《聽媽媽的話》，毛毛姐傻眼媳婦被罵，暖心護航媳婦：「他們可能不知道我們怎麼相處，寫那些無聊的，就把它當作沒那回事。」並再次強調自從小call加入家庭後，生活變得井然有序。錄製到後段，小call又再度提到現在毛毛姐都會「乖乖」按照分類放置物品，大喇喇發言讓小禎也忍不住提醒她小心又被網友罵，班底媽媽璇璇笑說：「小call你又要被罵了，之後截圖截不完，變成1800個留言。」

(中時 )