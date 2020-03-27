防疫成為全民運動，必備的口罩資源更顯珍貴，如何延長口罩使用效果，又能保持安全衛生？台中市議員王立任製作500個口罩收納夾限量供民眾索取使用。

王立任說，有感於民眾對於口罩必須重複性使用，但收納時卻極度不便，因此製作500個口罩收納夾限量供民眾索取使用，防疫工作全民有責，最基本的就是外出戴口罩，保護自己也保護他人。

口罩脫下來後到底怎麼收？放哪裡？王立任表示，自己也備感困擾，尤其近日發現民眾會亂扔口罩，實則應是收納不當遺失了，卻變成了垃圾的亂象。

他還在臉書粉專上拍攝收納夾的使用示範影片，讓民眾可以更容易清楚的了解使用方式，口罩收納夾使用方式，一鋪，將口罩收藏夾平鋪桌上；二夾，將口罩夾入收藏夾內；三折，將夾好的口罩收藏夾對折；四扣，將口罩棉繩扣上收藏夾。

王立任強調，防疫之時，不應該造成大自然的困擾，盡一己之力，只要每個人都有收納小動作，便能在大家都盡力防疫的時候，也減少垃圾汙染。

(中時 )