謝和弦今天凌晨開直播，未料竟自爆家中還有大麻，接著還不斷對著鏡頭表示故弄玄虛，也讓網友對他的精神狀況感到憂慮，而莉婭似乎不願見他如此失控，趁隙播電話跟謝和弦父兄求救，兩人北上後更「大義滅親」報警，將他強制送醫。

謝和弦凌晨在家中開設直播，過程中又唱又跳，情緒看似相當亢奮，接著他打開瓶子側邊露出焦黑物體時，竟故作神秘表示怎麼還有大麻，還要看直播的網友不要講出去，而在一旁的莉婭眼見謝和弦舉止失控，便趁隙撥電話給人在埔里的謝和弦父兄求救，兩人便連夜搭車北上，在前往謝和弦住處之前，兩人則是先向警方求助，希望能將謝和弦強制送醫，而警方獲報後也前往謝和弦住處查看，並由謝父將謝和弦與莉婭帶下樓再送謝和弦上救護車。

根據《ETtoday新聞雲》報導，謝和弦走上救護車時情緒已經和緩許多，走上救護車後並沒有大吵大鬧，態度還相當從容，隨後警方將他送往署立台北醫院治療。

(中時電子報)