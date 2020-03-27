趕在329青年節前夕，宜蘭縣政府提出力挺青年「創業、職涯、參與、交流」的四大面向多元服務，並全力支持青年創業自己當頭家，提供「專案管理、專人服務、專家諮詢」等「三專」資源協助，同時祭出「借錢免利息」以及「低利青創貸款」2項優惠措施，陪伴宜蘭縣的少年頭家順利創業、成功圓夢。

宜蘭縣長林姿妙表示，自上任以來就一直將促進青年發展列為重點施政目標，並特別成立「青年事務科」，專責推動各項青年相關業務；有感於青年朋友在創業過程經常面臨種種艱難挑戰，因此縣府特別推出創業輔導「三專」服務，陪伴青年朋友排除創業困難，同時提供長達24個月的青創貸款

利息貼補，及宜蘭青年專屬的低利創業貸款，減輕青創業者資金壓力，希望能將宜蘭打造成為創業青年實現夢想的舞台，讓宜蘭青年可以留在故鄉成家立業。

縣府勞工處表示，縣府同時推出「挺你做頭家」、「挺你好頭路」、「挺你來做伙」及「挺你大聲說」等四大面向政策；「挺你做頭家」是針對處於不同階段的創業青年，量身打造客製化服務內容，包含創業初期者所需的培力課程、工作坊、技術指導、資金挹注，及追求穩健營運者需要專家諮詢、進修交流、跨界合作資源串聯等協助，陪伴青創業者強化自我創業職能。

(中時 )