一群山友25日相約攀登霧台鄉霧頭山，其中一名鍾姓山友因隔天還有要務，提早一天下山，眾人27日回程途中，竟在山徑發現鍾男隨身物品遺落，隨即報警請求協助，經警消到場搜索，在附近約20公尺山谷處發現蹤影，卻早已沒有生命跡象。

同行山友指出，他們是透過群組相約爬山，原本規畫3天2夜行程，60歲鍾男卻因忘記隔天要值早班，於是提前一人獨自下山，未料因不明原因摔落山谷。由於山路崎嶇難行，搜救人員正協力將遺體搬運下山，預計傍晚時間才會到達登山口。至於死亡原因，警方正進一步釐清。

(中時 )