山友相約攀登霧頭山 一人意外墜谷身亡 16:082020/03/27 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消協助搜救失蹤山友，發現時卻已沒有生命跡象。(翻攝畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一群山友25日相約攀登霧台鄉霧頭山，其中一名鍾姓山友因隔天還有要務，提早一天下山，眾人27日回程途中，竟在山徑發現鍾男隨身物品遺落，隨即報警請求協助，經警消到場搜索，在附近約20公尺山谷處發現蹤影，卻早已沒有生命跡象。 同行山友指出，他們是透過群組相約爬山，原本規畫3天2夜行程，60歲鍾男卻因忘記隔天要值早班，於是提前一人獨自下山，未料因不明原因摔落山谷。由於山路崎嶇難行，搜救人員正協力將遺體搬運下山，預計傍晚時間才會到達登山口。至於死亡原因，警方正進一步釐清。 (中時 ) #山友 #下山 #山谷 #原因 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 三芝、石門大停電 台電查明原因中 10:452020/03/23 生活 八堵變電箱故障 三芝、石門陸續復電 11:142020/03/23 生活 老翁失足跌落山谷 汐止警消協力成功救援脫困 13:442020/03/23 生活 台北健康公宅 漏水如瀑布 04:102020/03/25 地方新聞 台61線布袋段發生車禍 工程車受猛烈撞擊車頭懸掛護欄 11:392020/03/25 社會 台東》向陽山屋清潔員驟逝 山友捐愛心 16:412020/03/25 生活 新冠病毒在印度中毒身亡？網曝這3原因被瘋傳 23:432020/03/25 社會 賴慈泓IG內褲照疑「勃起」 隔天急刪文....原因曝光！ 17:202020/03/26 娛樂 日本確診數連2天暴增 留學生曝原因網嘆：太黑暗了 00:022020/03/27 生活 回收車高速側撞砂石車 駕駛慘被夾死 09:342020/03/27 社會 社會熱門新聞 逃逸偷渡犯插翅難飛 6嫌全數緝捕歸案 - 社會 嘉義市3例確診 全面禁探病後醫院空蕩蕩 - 社會 警官人事案 警政署長陳家欽送北檢偵辦 - 社會 大媽進超市「狂咳」：我感染新冠肺炎 業著嚇丟100萬商品 - 社會 包裹已派發 警：小心釣魚簡訊詐騙 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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