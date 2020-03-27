嘉義縣阿里山鄉有民眾27日在臉書說，「有一隻藍腹鷴被車撞且傷勢嚴重，為了物盡其用，帶回家煮燒酒鳥了！」，還貼出相關照片，引發網友一片譁然；嘉義縣政府農業處表示，今日獲報後已通知林務局保育組，由於民眾第一時間未通報又宰殺烹食，已涉嫌違反野生動物保育法，全案交給警方查辦。

阿里山鄉有民眾貼文說，「早上開在縣道155，前面突然衝出一個黑物，下車查看，原來是一隻藍腹鷴，因傷勢嚴重，便帶回家燒毛、煮燒酒鳥了！」，PO文一出，引發網友譁然。

農業處畜產保育科說明，藍腹鷴為第2級保育類珍貴稀有鳥類，依《野生動物保育法第18條》，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣6萬以上30萬以下罰金；導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

畜產保育科提醒，若民眾看到受傷的藍腹鷴，應通報警方或保育單位，更不能任意處理或宰殺。

(中時 )