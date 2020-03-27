警官人事案 警政署長陳家欽送北檢偵辦 16:062020/03/27 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署長陳家欽因人事案被內政部政風室移送北檢調查。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警政署警官人事爆出違法任用疑案，警政署長陳家欽被檢舉到監察院調查，同時，內政部政風室也依偽造文書罪將陳及另外4名官警移送台北地檢署，目前簽分偵字案調查中。 據了解，被移送的除了警政署長陳家欽，還包括人事室主任張淑芳、署長辦公室專員吳正傑、渠正慈、王文助等4人。 陳家欽是因為署長辦公室的3名祕書職務，被檢舉占用刑事警察局職缺，卻到署長辦公室上班，接著向全國兩線三星警官發文徵調晉陞二線四星專員擔任署長辦公室秘書，卻諸多限制，實則有內定人選。 (中時 ) #署長 #辦公室 #警政 #警官 #警政署長 也許您會感興趣 推薦閱讀 夜店臨檢逮到檢疫男 重罰百萬 04:102020/03/23 社會新聞 彰化醫院加強防疫另類喬遷 打散組員分區辦公 12:182020/03/23 生活 民眾黨批陳其邁辦公室主任政治操作 妨害知的權利 13:022020/03/23 政治 華航地勤開放戴護目鏡 無口罩禁入辦公室 16:372020/03/23 生活 陪你在家工作 Apple Music推出居家辦公室DJ播放列表 17:312020/03/24 科技 全家就是你家2.0 雲朗推「全飯店就是你辦公室」 20:202020/03/24 財經 防疫變商機！到旅館異地辦公 你選哪一家？ 08:362020/03/25 生活 站穩防疫第一線 警政署長屏東慰勞基層員警 18:052020/03/25 生活 新北警第二辦公室演練 三重警設150坪大辦公室、林口警加裝隔板 12:442020/03/26 生活 桃園市成立生態物流專案辦公室 統籌生態物流政策 18:562020/03/26 生活 社會熱門新聞 逃逸偷渡犯插翅難飛 6嫌全數緝捕歸案 - 社會 嘉義市3例確診 全面禁探病後醫院空蕩蕩 - 社會 警官人事案 警政署長陳家欽送北檢偵辦 - 社會 大媽進超市「狂咳」：我感染新冠肺炎 業著嚇丟100萬商品 - 社會 包裹已派發 警：小心釣魚簡訊詐騙 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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