警政署警官人事爆出違法任用疑案，警政署長陳家欽被檢舉到監察院調查，同時，內政部政風室也依偽造文書罪將陳及另外4名官警移送台北地檢署，目前簽分偵字案調查中。

據了解，被移送的除了警政署長陳家欽，還包括人事室主任張淑芳、署長辦公室專員吳正傑、渠正慈、王文助等4人。

陳家欽是因為署長辦公室的3名祕書職務，被檢舉占用刑事警察局職缺，卻到署長辦公室上班，接著向全國兩線三星警官發文徵調晉陞二線四星專員擔任署長辦公室秘書，卻諸多限制，實則有內定人選。

(中時 )