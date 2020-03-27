台南市一處0.6公頃的土地，因長期荒廢閒置被人違法掩埋大量生活垃圾，經市府環保局調查發現約有1萬5000公噸廢棄物，在1年期間遭人偷倒掩埋於該土地，認定地主疏於管理所屬土地，依法需花費約5000萬元將廢棄物清除處理。

台南市長黃偉哲指出，不肖人士鎖定閒置土地非法棄置廢棄物的案例層出不窮，廢棄物倒完後就人間蒸發，地主可能因此受到連累，需負起連帶清理責任，進而蒙受財產上的重大損失，因此無論公、私有土地的所有人，應該經常巡視，隨時掌握土地使用現況以避免遭偷倒廢棄物。

市府環保局長謝世傑強調，公、私有閒置土地的所有人、管理人或使用人，平日應落實土地管理作為，例如：可設置圍籬、監視器等，並定期巡視並作成紀錄，也請市民朋友一旦發現周遭有非法棄置廢棄物情形時，應立即通報環保局公害陳情專線（0800-066666）檢舉不法，共同打造一個宜居樂活的環境空間。

(中時 )