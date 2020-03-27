台中市政府27日召開記者會公布防疫三盾：其中「供公眾使用各類場所防疫指引」建議百貨公司、量販店、健身中心以及餐廳等商用場所登記入場人資訊（實名制），並首創空間容留數公告等多項指引；新聞局長黃國瑋強調，防疫要做、生活要過，盼共同打造民眾安心消費環境，經發局長張峯源說，該指引是供業者參考。

台中市政府27日在帝國製糖廠台中營業所舉辦記者會，由副市長黃國榮公布「台中市政府因應covid-19疫情防疫規範」、「台中市供公眾使用各類場所防疫指引」、「台中市餐飲業防疫指引」一規範、二指引；指引中首創空間容留人數告示，以每人大於3至4平方公尺計算人數，並於入口處告示。

黃國榮指出，這三項規範如同防疫三盾，讓各業者有更明確的標準遵循；張峯源指，指引包括良好通風、人員管制、設施準備、衛生維護、健康管理、緊急應變等六大要項；唯除了要求這些商用場所員工健康管理、環境清潔消毒，以及對入內消費者量體溫外，也建議賣場對入內消費者要登記包括姓名、電話、14天內有無境外旅遊史等，也就是比照公務機關採實名制，另也建議消費者應載口罩才能進入這些場所。

會中也邀請台中市商業會、餐飲同業公會、中友百貨、好市多、家樂福、中南海飯店、南屯國民運動中心等多名業者代表一起出席；對於該指引在實施上有無困難，業者都表示會帶回去研議，並全力配合；張峯源指出，該指引是建議，市府各局處也會不定期聯合派員到商家進行輔導。

(中時 )