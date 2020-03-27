國發會預估，疫情蔓延至6月，經濟成長率難保二，工總則憂疫情若蔓延至6月，恐引發長期全球性供需失調問題，因此建議政府的紓困政策，對製造業應有短中長期的措施對有需求的廠商提供協助。

工總指出，面對疫情，政府提出的紓困方案，多集中在五大項內需服務業，因此盼政府能強化對製造業的紓困，特別是在協助解決斷料、斷鏈問題方面，由於有許多廠商的原物料及零組件需從大陸進口，但因疫情關係，已經出現原物料及零組件庫存不足、供應不及、斷鏈的問題，因此，在短期部分，政府應快速協助廠商找尋可替代的原物料及零組件來源，並解決其物流問題。

在中長期部分，工總指出，政府除降低部分進口產品關稅，讓廠商降低製造成本及增加價格競爭力，以擴大產能外，也應以專案處理的方式，簡化重大共通零組件轉為在台灣生產所需相關原物料的進口、驗放，以及後續的驗證與認證流程，並補助業者因將零組件轉由台灣生產所增加的額外成本，讓廠商得以在台灣持續投產。

最後，工總指出，由於兩岸產業鏈相當緊密，這次疫情導致許多廠商因為斷鏈、斷料無法依契約如期交貨。因此，政府在提出紓困方案的同時，也應提供中小企業法律專業諮詢，以協助其降低違約賠償等風險。

(工商 )