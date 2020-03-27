IC通路商文曄（3036）3月27日召開股東常會，今年出席率約達86％，經股東的踴躍發言表達意見和主席董事長及各董事與股東的充分溝通後，約獲出席股東84～94%

支持通過全數議案及獲出席股東90％以上支持順利通過獨立董事丁克華的補選，此次股東常會在遵循金管會新冠肺炎防疫作業指引下，文曄順利完成今年的股東常會。

(工商 )