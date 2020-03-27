文曄股東會 通過全數議案 16:132020/03/27 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IC通路商文曄（3036）3月27日召開股東常會，今年出席率約達86％，經股東的踴躍發言表達意見和主席董事長及各董事與股東的充分溝通後，約獲出席股東84～94% 支持通過全數議案及獲出席股東90％以上支持順利通過獨立董事丁克華的補選，此次股東常會在遵循金管會新冠肺炎防疫作業指引下，文曄順利完成今年的股東常會。 (工商 ) #文曄 #股東常會 #全數 #議案 #順利 也許您會感興趣 推薦閱讀 觀念平台－論股東會召集程序的瑕疵 04:102020/03/23 產業特刊 中鋼董事會決議 通過投資94.287億元進行環保工程改善案 14:252020/03/23 財經 劉真40歲產寶貝女 辛龍天天煮燕窩補身 15:512020/03/23 娛樂 逐筆交易首日 顧立雄親赴證交所 系統順利運作 17:492020/03/23 財經 中信投信：台股有撐 選股為上策 01:202020/03/24 產業特刊 「蘋果西打」製造商去年又虧損 6月股東會受關注 23:272020/03/24 財經 觀念平台－證期局專業執法，監管作為殊值肯定 04:102020/03/25 產業特刊 福義軒蛋捲廠女移工手被絞斷 手術7小時順利接回 17:342020/03/25 社會 觀念平台－從文曄本次股東會議案 談符合公司治理的籌資決策 04:102020/03/26 產業特刊 美紓困法尚有爭議 沒工作領得比上班多 14:412020/03/26 財經 財經熱門新聞 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 川普下狠招 逼死華為！台積電又中槍 - 財經 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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