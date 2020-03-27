台南市1歲半薛姓女童去年1月因生母與其表姐、表姐夫與李姓友人4人相信「嬰靈附體說」，竟遭活活虐死，案件震驚社會，未成年的薛姓生母4日遭少年法庭判13年，李姓阿嬤27日神情黯然稱「沒有意義，我孫女回的來嗎？」

薛姓女童遭包括生母在內等4人虐殺一案震驚社會，其中薛姓生母的表姐薛慧昀自扮大魔神，運用賴的多重帳號，1人分飾多角指揮其他3人，汙衊女童遭嬰靈附體。

薛慧昀要求薛姓生母、自己丈夫何耿賢與朋友李嘉偉輪流對女童施暴，包括每日只餵一餐、不准女童睡覺、在餵奶中加入辣油、薛慧昀一度因用手打孩子打到手麻，改令大家以竹棍（不求人）毆打，女童在死前早已遍體臨傷。

無辜的1歲半女童還在只會說「媽媽」、「抱抱」的年紀，根本無力對外求援，竟遭4人活活虐死。案件一度引爆社會公憤，500位憤怒網友連夜包圍檢警機構，大喊要執行「私刑」。

薛姓女童虐死案一審判決薛慧昀、李嘉偉無期徒刑，何耿賢因涉案較輕，判18年徒刑，女童阿嬤李女士放棄上訴，因為案件刑度重大，直接進入二審程序。

台南高分院27日針對薛慧昀、何耿賢與李嘉偉3人召開延長羈押庭，3人對延長羈押皆無意見，法官審理後還押看守所，薛慧昀私下向律師要求請母親來探監。

李女士出庭表示，4日已收到孫女母親遭少年法庭重判13年的通知書，覺得法官再怎麼判，孫女也回不來，乖巧的孫女還不時托夢給她，告訴她「阿嬤不要報仇，那畢竟是我媽媽」讓她感覺很不捨。

薛姓生母出庭時一度想將責任推給女童生父，薛女向法官說李姓生父知道女兒因嬰靈附身被打的事情，李父還對她說「把我們女兒的傷養好再帶回來」，李姓阿嬤回家向兒子求證無此事，並附上兩人line的截圖證明。

李女表示，今年1月是孫女「棠棠」一周年忌日，她已去上香，告訴「棠棠」這次要找個好人家投胎。

(中時 )