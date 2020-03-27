大雅分局於戶外設置隔離偵訊處。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

大雅分局「異地辦公及人力調度」演練包括上班路線。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

大雅分局演練公文傳遞也要經過消毒，確保病毒不在單位內傳播。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

台中市大雅分局26日上午9時啟動防疫應變計畫，執行「異地辦公及人力調度」實地演練，除響應台中市政府警察局「防疫超前部署」最大化保存現有警力外，亦是在新冠肺炎肆虐全球的情況下，宣示力抗武肺的決心。

大雅分局演練以「內外兼修」為宗旨，人員抵達分局至進入機關內部辦公，皆縝密規劃，務求防疫滴水不漏。演練歷時90分鐘，模擬項目包含上班路線、辦公流程、公文傳遞等，整段過程並由正、副分局長及相關業務主管進行檢核督導，力使防疫計畫更臻完善。

演練流程始自各單位人員抵達分局後，即依規畫之停車動線與位置進行分流，並僅能從特定門口進入分局，且須配戴口罩；一旦進入，便即量測體溫與進行手部及隨身物品酒精消毒。以往按押指紋打卡也一律由各樓層置放簽到簿取代，同時在旁設有消毒水器供同仁使用。

各辦公場所入口公告入內名冊，分局內部亦張貼有衛教宣導標語。而分局與各異地辦公處所之各項通訊、網路、視訊等設備皆由專責資訊人員定期檢測，為求隨時暢通正常運作；大雅分局底下同時也設有機動派出所與隔離偵訊處。

整段演練大雅分局謹守三大原則，包括各異地辦公場所各自封鎖獨立，禁止相通、各異地辦公場域間人員動線絕對隔離、公文傳遞路線禁止各異地辦公場域人員接觸互動。

大雅分局代理分局長林宏儒表示，同仁齊心抗疫，遵循「人員分組、動線分流、勤務分段」的「三分」機制，並透過實際操演，才能防患於未然；一旦緊急應變措施真的啟動，同仁可以最高效率完成指定部署，不至癱瘓警政運作。

(中時 )