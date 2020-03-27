俄羅斯主權基金：有可能達成新OPEC＋協議 16:562020/03/27 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯主權基金：有可能達成新OPEC＋協議（圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯直接投資基金（RDIF）首席執行官德米特理耶夫（Kirill Dmitriev）27日表示，如果其他國家加入，或許有可能達成一個新的OPEC＋協議，各國應互相合作，化解新冠肺炎疫情的經濟衝擊。 德米特理耶夫表示，需要各國合作行動以重振經濟，在OPEC＋協議框架下的合作行動也是有可能的，俄羅斯與沙烏地阿拉伯及一些其他國家保持聯絡。 (旺報 ) #opec #協議 #合作 #俄羅斯 #國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 梅克爾擦亮民主品牌，小英呢 01:202020/03/24 時論廣場 搶衛生紙太弱了 醫曝俄羅斯富豪超前部署都搶它 12:012020/03/24 生活 需求不振 OPEC增產搶市佔成空包彈 21:012020/03/24 財經 阿里擴大音樂市場 擬收購版權巨頭 04:102020/03/25 全球財經 考選部：居家隔離不能參加國家考試 10:342020/03/25 政治 俄千島群島7.8強震 夏威夷發海嘯警報 11:502020/03/25 國際 《國際經濟》新冠紓困振興方案，白宮、參院達成協議 14:152020/03/25 財經 北京將境外輸入高風險國家和地區名單調整為25個 19:442020/03/25 兩岸 我在俄羅斯傳染醫院隔離（上） 04:092020/03/27 兩岸藝文 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 11:222020/03/27 財經 兩岸熱門新聞 美財經專家：面對疫情衝擊 陸台韓比西方更快復甦 - 兩岸 美國將打擊全球對華為供應晶片 最先指向台積電 - 兩岸 - 旺報 新冠疫情如噩夢場景 比爾蓋茲喊話美學陸嚴控 - 兩岸 中美元首通電話談抗疫 - 兩岸 駁疫情瞞報說 國台辦四問蔡政府 指1／3就通報台灣 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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