俄羅斯直接投資基金（RDIF）首席執行官德米特理耶夫（Kirill Dmitriev）27日表示，如果其他國家加入，或許有可能達成一個新的OPEC＋協議，各國應互相合作，化解新冠肺炎疫情的經濟衝擊。

德米特理耶夫表示，需要各國合作行動以重振經濟，在OPEC＋協議框架下的合作行動也是有可能的，俄羅斯與沙烏地阿拉伯及一些其他國家保持聯絡。

(旺報 )