隔夜美股大股，道瓊指數重返牛市，以及投資人看好全世界將推出激勵方案應對新冠病毒疫情大流行造成的衝擊，周五南韓KOSPI指數收漲1.87%，為1,717.73點。G20承諾為全球經濟挹注逾5兆美元克服疫情衝擊，亦為韓股帶來提振。外資連續第17個交易日賣超韓股，今日賣超3730億韓元。機構投資人買超1320億韓元，散戶買超1700億韓元。

(時報資訊)