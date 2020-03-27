《韓股》韓股收漲1.87％，外資連17賣 16:142020/03/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股大股，道瓊指數重返牛市，以及投資人看好全世界將推出激勵方案應對新冠病毒疫情大流行造成的衝擊，周五南韓KOSPI指數收漲1.87%，為1,717.73點。G20承諾為全球經濟挹注逾5兆美元克服疫情衝擊，亦為韓股帶來提振。外資連續第17個交易日賣超韓股，今日賣超3730億韓元。機構投資人買超1320億韓元，散戶買超1700億韓元。 (時報資訊) #韓股 #億韓 #收漲 #日賣超 #買超 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》漲近7％，韓股一度觸發暫停交易機制 11:592020/03/24 財經 《韓股》美股期貨大漲＋政府擴大紓困，韓股飆升8.60％ 16:142020/03/24 財經 《韓股》全球接力救市，韓股大漲4.40％ 12:332020/03/25 財經 《韓股》美經濟振興法案達協議，韓股收漲5.89％ 15:402020/03/25 財經 《韓股》獲利了結＋疫情陰霾，韓股漲幅受限 11:592020/03/26 財經 《盤後解析》雙王硬衝，台股收漲91點 14:492020/03/26 財經 《韓股》韓股收跌1.09％，連2漲止步 16:142020/03/26 財經 官股券商 十檔買不停 04:102020/03/27 證券．權證 美股好牛 亞股率先開市日韓股開盤暴漲 09:372020/03/27 財經 《韓股》看好全球合力救經濟，韓股漲1.12％ 11:592020/03/27 財經 財經熱門新聞 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 川普下狠招 逼死華為！台積電又中槍 - 財經 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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