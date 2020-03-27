新冠肺炎防疫重點期間，高市橋頭地檢署接獲情資，指有醫療器材業者利用疫情期間，刻意哄抬口罩價格販售牟利，經專案小組縝密蒐證，日前到高雄市左營區及前鎮區等地點執行搜索，分別查獲醫用口罩6箱、相關帳冊及進銷貨明細等物品，檢方並偵訊謝姓業者，認為謝嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條及傳染病防治法第61條等罪嫌重大，諭知20萬交保。

(中時 )