橋檢查獲哄抬口罩價格 業者交保 16:192020/03/27 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎防疫重點期間，高市橋頭地檢署接獲情資，指有醫療器材業者利用疫情期間，刻意哄抬口罩價格販售牟利，經專案小組縝密蒐證，日前到高雄市左營區及前鎮區等地點執行搜索，分別查獲醫用口罩6箱、相關帳冊及進銷貨明細等物品，檢方並偵訊謝姓業者，認為謝嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條及傳染病防治法第61條等罪嫌重大，諭知20萬交保。 (中時 ) #口罩 #業者 #牟利 #價格 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國務卿： G7國家認為大陸散播不實的疫情消息 03:192020/03/26 國際 又一高官中鏢 西班牙副總理確診新冠肺炎 03:352020/03/26 國際 怕了新冠肺炎！梅根禁哈利返英探查爾斯 07:492020/03/26 國際 單日2億片！大陸瘋「口罩製造」 產能過剩工廠大混戰 08:572020/03/26 兩岸 英37歲駐匈牙利副大使 感染新冠肺炎病逝 08:422020/03/26 國際 高鐵調薪無限期凍漲 工會嘩然：嚴重打擊士氣 08:492020/03/26 生活 新冠肺炎太猛 美令海外部隊凍結移動60天 09:572020/03/26 軍事 醫療口罩可重複用幾次？食藥署：千萬別噴酒精 11:132020/03/26 生活 防疫升級！台鐵對號列車清明停售站票 11:272020/03/26 生活 美國確診超越大陸！8萬2135例成全球最多！全球確診人數突破50萬 00:302020/03/27 國際 社會熱門新聞 逃逸偷渡犯插翅難飛 6嫌全數緝捕歸案 - 社會 嘉義市3例確診 全面禁探病後醫院空蕩蕩 - 社會 警官人事案 警政署長陳家欽送北檢偵辦 - 社會 大媽進超市「狂咳」：我感染新冠肺炎 業著嚇丟100萬商品 - 社會 包裹已派發 警：小心釣魚簡訊詐騙 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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