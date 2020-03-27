保護元件廠興勤（2428）將動用九年以來首次庫藏股，董事會決議通過，將自即日起買回1,200張自家股票，買回區間價位為51.1～80元，目前被動元件廠中已有雷科（6207）、立隆（2472）、興勤等三家廠商動用庫藏股救市。

興勤上一次動用庫藏股在民國100年，民國100年以前合計有五次買回自家股票的紀錄，興勤去年每股盈餘繳出8.71元歷史新高佳績，本季營運仍可望持續成長，股價還是無法抵抗大環境經濟變數而下跌，因此董事會決議展開自救計畫，決議自即日起買回自家股票1,200張，預計買回張數占公司已發行股數0.94％。

興勤去年毛利率衝上40.25％，創下1998年以來新高紀錄，營益率達24.92％，也寫下1997年以來新高紀錄，累計全年歸屬母公司淨利達11.16億元，年增率13.53％，每股稅後純益8.71元，創下歷史新高紀錄，並優於法人圈預期，董事會已決議發放4.2元現金股利，以興勤27日收盤價73.1元計算，隱含現金殖利率達5.75％。

由於被動元件類股波段跌幅均相當深，除保護元件廠興勤之外，設備廠雷科、鋁質電容器廠商立隆，均已經開始買回自家股票救市。

(工商 )