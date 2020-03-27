台灣高鐵（2633）日前董事會通過擬配發1.22元現金股利，創下掛牌以來新高，但有立委質疑暫停調薪卻大發股利，公司發出聲明指出，股利分派案屬股東會決議事項，但會持續檢視有無再行調整空間。

台灣高鐵指出，公司遵循法令規定辦理董事會召開等各項事宜，經查本公司董事會歷年所討論股利分派案，因屬股東會決議事項，自無授權董事長可考量特殊情況變更股利政策情事。

董事會必須遵法循規擬具盈餘分配建議案，提送股東會承認，董事長及董事會均無權限變更依公司章程所訂股利政策，及股東會所作決議內容。

台灣高鐵強調，董事會日前決議「108年可供分配盈餘分派建議案」擬分配現金股利每股1.22元，雖然已趨近公司章程規定不低於6成的最低派發基準，但公司將持續檢視有無再行調整空間。

針對暫緩實施「109年度調薪作業」相關考量，台灣高鐵表示，調薪雖為去年公告事項，惟本公司營運收入確實受COVID-19（武漢肺炎）疫情影響甚鉅，導致目前尚無依前述調薪作業原則持續辦理的空間及條件，當有民法所定情事變更情形發生，故暫緩實施109年度薪資調整作業。

此外，先前在對內部公告中已對全體同仁說明，待「疫情趨緩、營收回穩」時即評估恢復辦理調薪作業；公司近期將回應同仁提問，說明前述評估時點相關標準。

為維護員工及旅客健康安全，台灣高鐵近期實施「防疫班表」，公司重申，「防疫班表」係以合理、可行原則進行規劃，過程中持續與同仁溝通。

台灣高鐵表示，考量「防疫班表」實施後可能造成排班同仁的調班等限制，進而影響其生活或家庭照顧，公司也提供多項配套措施，包括因班表轉換、預先排休或因懷孕、哺乳等需求，衍生縮減工時部分，均無需補行提供勞務，相關做法當時也獲得企業工會認同，並於3月14日在該會臉書上發布「防疫部署超前，勞動實務雙贏」聲明，表達對公司推動「防疫班表」支持。

(工商 )