由於東京都新冠肺炎疫情慘重，東京都知事小池百合子為穩民心，近日都召開記者會，不過今日的記者會上，小池的表現不僅讓觀看直播的日網友大罵，連台灣網友都看不下去，批怎有這種官！

在今日召開新冠肺炎記者會上，先是向東京都民喊話，要注意自身身體狀況，有任何狀況都要就醫。接著，是關於兒童要注意的事項，以及學校相關措施，還有一些生活事項等的措施請注意。

突然，小池指著旁邊的電腦螢幕，放出一段自己的影片，向年輕世代喊話，有三個「密」要注意，不要去密閉空間，不要近距離「密切」談話，更不要去密集場所。問題是，這可以在記者會上說明就好，突然不明所以就放出一段視頻，在場記者似乎有點丈二金剛，摸不著頭緒。

記者會最高潮部分是，小池又突在記者會上，向在場記者指著旁邊電腦螢幕，說著東京在世界金融都市中排第三名，超過第四名的上海，第一名為紐約，第二名為倫敦。

對於小池百合子的表現，台灣網友也大為震驚。網友jeanvanjohn在批踢踢發文表示，「東京都都已經大難臨頭了，各位知道東京都知事小池在做啥嗎？答案是，她在推薦『東京都如何提供觀光客更好更方便的旅遊休息資訊』！都已經感染擴大了，現在誰跟你談觀光資訊啊」！

該網友更表示，「然後更誇張的是，接下來小池說，我要跟各位報告一個好消息，『東京已經成為世界第三位金融中心！日本直播網友罵翻了，有人問說叫鈴木直道來當都知事好不好？完全傻眼了...」

網友留言。（摘自批踢踢）

底下網友也紛紛表示，「冬奧延期才公布隱匿的疫情就知道了」、「誰再跟我說日本人嚴謹的，出來，我保證不打死你」！

(中時電子報)