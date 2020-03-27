外埔區不英熊文化創藝館，歡迎有朋來作客。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

「4月連假何處去？」，台中市為集結山、海、屯、都共融特色的宜居城市，無論是海線風情、歷史人文、美食小吃、文青藝術、自然生態、運動健行都能一次享受，觀旅局精心規畫「微文青知性海線小旅行」、「親子慢活海線輕旅行」及「探尋古老的記憶海線微旅行」的生態套裝旅遊，邀您在連假期間走訪「甲安埔」、「沙清梧」，體驗海線特有的觀光魅力和聆聽自然的聲音。

觀旅局長林筱淇說，台中海線延伸至大安、大甲、外埔、沙鹿、清水與梧棲，每1個景點都具在地特色與亮點魅力，包括海洋勝地大安濱海樂園、香火鼎盛大甲鎮瀾宮、海線雙丘鐵砧山與鰲峰山、國際級景點高美濕地、觀光漁市梧棲漁港、牛罵頭遺址文化園區及趙家古厝賞荷等都值得造訪，民眾也能依個人興趣喜好，揪大朋友小朋友參觀打卡拍照，慢遊海線放鬆身心靈提升免疫力，走出疫情陰霾盡情感受自然生態之美。

林筱淇特別提到，台中市府除規畫精緻的海線觀光套裝遊程供民眾遊覽外，民眾也可以上大玩台中、台中市風景區管理所臉書粉絲專頁搜尋戶外旅遊觀光景點及在地美食小吃，為自己和家人、朋友安排一趟好玩又有趣的「深度海線自然生態之旅」，不但可增進對生態環境的了解，還能在行程中安排濱海自行車道感受不一樣的遊程新體驗。

走訪海線地區「甲安埔」、「沙清梧」時，也別忘了享美食傳統甜點粉圓冰與粉粿、酸甜楊桃汁、冷熱皆宜的豆花芋圓、Q彈滑順肉圓、香味撲鼻米糕、海味十足梧棲漁港、軟爛爽口排骨酥麵，宿好旅日式風格紅磚民宿、海天一線與自然親近田園民宿、眺海觀星精品旅館，回程還能買個伴手禮海線獨家Q燒餅、甜而不膩奶油酥餅、甜在心頭蜜餞，盡情放鬆與享受海線生態套裝旅遊樂趣。

(中時 )