新冠肺炎衝擊旅宿業，交通部辦理「協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓」補助計畫，第一班在台北晶華酒店正式開訓，內容以私人管家、防疫衛生等專業職能為主題，後續晶華也會專注在廚藝的傳承、文化的傳播，以及推廣在地遊程、旅遊行銷企劃、以及數位轉型不同等主題陸續開課，希望培養出優秀的「美食管家」、「文化導覽管家」與「旅遊行程管家」等。

為表示對產業的重視，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、交通部觀光局長周永暉，台灣觀光協會秘書長吳朝彥，一同蒞臨台北晶華酒店培訓課程現場，實地了解晶華酒店培訓課程內容，並給學員打氣與鼓勵。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮在課程中表示：「觀光業面對的是前所未有的衝擊與危機，政府體察業界需求也超前佈署，精準且快速的公佈了一系列產業紓困方案，在稅金、租金、薪金這三項我們產業最需要援助的部份，幫助我們止血，給了我們很重要的協助。政府在效率、以及在即刻反應產業需求上的作為，讓我們很有感。」

台北晶華酒店認為，交通部頒布執行的「觀光業轉型培訓」課程，是一項具有前瞻性，可以優化台灣整個觀光產業的積極方案，對於業界的協助不只是實質的訓練金補助，它還可以透過各式量身打造的課程，強化台灣的觀光戰力、讓台灣觀光從業人員的素質再向上提升。

潘思亮強調，「觀光業轉型培訓」課程也給了晶華酒店很大的啟發，並提供晶華酒店一個機會成為「學習性組織」。在「學習性組織」的架構下，公司裡的每一位主管都是老師，透過「角色扮演」、「當職訓練」、或是「職場導師」等不同的學習模式，可以達到教學相長的目的。

潘思亮並期許學員把握充電學習、豐富自我知識、強化自我能力的機會，不要讓「經濟病毒」影響到產業的健康，晶華會和同仁、以及政府一起攜手共進，度過這個前所未有的艱難時刻，也為未來的挑戰做好最完善的準備。

(中時 )