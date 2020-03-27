雲林「虎尾」竟成電影片名！？曾以《不才專家》（Master of None）獲艾美獎肯定的台裔美籍編劇楊維榕（Alan Yang），父母皆來自台灣，小時候更在台灣雲林虎尾長大，其首度編導的Netflix自製原創電影《虎尾》（Tigertail），片名直接取名自他的故鄉。他更邀集金馬影后楊貴媚、金馬獎最佳新人李鴻其搭檔演出母子，金馬影后陳沖也在片中驚喜現身，祭出超強演員陣容。除台灣重磅卡司外，此部原創電影的拍攝場景也橫跨台灣、美國兩地，要將這部以50年代為背景的台美家庭故事搬上全球舞台。

《虎尾》楊維榕電影作品 | 正式預告 | Netflix

《虎尾》不僅故事動人，背後的創作動機更充滿洋蔥，楊維榕曾在推特發文表示：「自從7歲參加完祖父的喪禮後，我已經超過20年沒有回到故鄉台灣。這段期間我曾否定自己的亞裔身分，直到長大後與父親再度返台，父親述說了自己的故事，讓我想要與全世界分享。」

自此楊維榕開始密切來往台美兩地，並學習中文、熟悉關於故鄉的一切，最終將這段故事拍成《虎尾》。電影背景從1950年代純樸的台灣鄉村，到繁華的當代紐約都會，橫跨將近70年的人生故事，道出台美兩地的時代更迭，片中更有許多台詞都以台語原汁原味呈現，充滿傳統復古感，勢必讓台灣影迷備感親切。

原創電影《虎尾》也見證了 Netflix 持續投資華語內容的雄心。除了已上線的首三部華語原創影集《罪夢者》、《極道千金》、《彼岸之嫁》外，Netflix 也將全球首播由張孝全、許瑋甯領銜主演的《誰是被害者》；在綜藝節目部分，除了有甫上線，周杰倫的首部華語實境節目《周遊記》外，台、韓兩大男神劉以豪及李昇基的綜藝節目《Twogether：男神一起來看你》也將與觀眾見面；而在動漫部分，Netflix 也將推出由台灣「西基動畫」(CGCG)製作的原創動漫《Eden》。Netflix 希望集結各地優秀的華語影視內容及人才並帶到世界舞台，同時亦為觀眾呈獻更多選擇。Netflix自製原創電影《虎尾》將於4月10日上線。

(中時電子報)