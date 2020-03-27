國泰新加坡REITs優質高息ETF 指數認可過關 16:362020/03/27 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（27）日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過國泰投信申請「Solactive新加坡REITs優質高息指數」資格認可。 證交所表示，根據送件資料顯示，「Solactive新加坡REITs優質高息指數」由Solactive指數公司編製，指數採多因子加權方式計算，以Factset定義於新加坡交易所上市之不動產投資信託為選股範圍，篩選最低流通市值限額為新幣5億元之不動產投資信託，現有成分證券計30檔。 (工商 ) #指數 #REITs #優質 #認可 #Solactive 也許您會感興趣 推薦閱讀 《盤中解析》國家隊出手，力保9000關 11:592020/03/23 財經 渣打：陸3月份中小企業信心指數回升 21:132020/03/23 財經 《國際金融》美股期貨溫和上揚，道指期漲300點 08:522020/03/24 財經 大賣空重演 做空美股近1個月獲利3440億美元 15:112020/03/24 財經 花旗環球：年底高點預期降到8,500點 04:102020/03/25 證券．權證 REITs有利基 留意中長線買點 04:102020/03/25 投資理財 統一美低波N、科技N 27日掛牌 04:102020/03/26 證券．權證 陸A股滬指低開0.7％ 黃金股普跌 11:372020/03/26 兩岸 美REITs基金 醞釀絕地大反攻 04:102020/03/27 投資理財 美股開高走高連3日紅盤 三大指漲逾5％ 09:362020/03/27 財經 財經熱門新聞 台股彈千點 散戶切心退場 - 財經要聞 - 工商時報 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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