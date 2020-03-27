證交所今（27）日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過國泰投信申請「Solactive新加坡REITs優質高息指數」資格認可。

證交所表示，根據送件資料顯示，「Solactive新加坡REITs優質高息指數」由Solactive指數公司編製，指數採多因子加權方式計算，以Factset定義於新加坡交易所上市之不動產投資信託為選股範圍，篩選最低流通市值限額為新幣5億元之不動產投資信託，現有成分證券計30檔。

(工商 )